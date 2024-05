Projet de construction d'infrastructures à la Médina : le comité d'action citoyenne vent debout contre le maire

Une marche contre le bradage du titre foncier de la Médina est à l'ordre du jour dans le vieux quartier de Dakar. Le comité d'action citoyenne pour les intérêts de la Médina est vent debout contre les initiatives de leur maire. A cet effet, le comité initie une marche de protestation prévue ce samedi 25 mai.

Cette marche selon, Abdoulaye Mbaye, porte-parole du jour est pour barrer la route au premier magistrat de la circonscription de Médina. Car après moult protestions contre ces projets, la seule option reste cette marche de protestation. " On perd notre patrimoine foncier. On casse des écoles pour construire des centres commerciaux. Le pire dans tout cela, c'est qu'on est au courant de rien, nous les populations. Il y a le maire qui de concert avec l'Etat décide d'implanter une usine de dessalement. Et le projet doit être implanté à l'école Soumbédioune sur la corniche", a fustigé monsieur Mbaye.



En dehors de l'école Soumbédioune, l'école Alassane Ndiaye "Alou" est concernée par ce projet. Une école considérée comme un patrimoine par les Médinois. Ainsi, poursuit, "Abdoulaye Mbaye c'est la seule école qui dispose d'un espace où toute la Médina se retrouve pour jouer et s'adonner à d'autres activités sportives".



" Nous ne sommes pas contre le projet de déménagement de Soumbédioune. Il y a assez d'espace. Mais pourquoi détruire des écoles pour ériger des centres commerciaux", s'est interrogé le Médinois.



En considérant, les propos du porte-parole du Comité, l'on peut dire que le patrimoine foncier du vieux quartier est en train d'être cédé à des étrangers. De plus, dit Abdoulaye Mabye, " on a cassé des écoles pour y construire de grandes surfaces de commerce. A l'heure, on est en train de tout détruire pour céder des espaces aux chinois".