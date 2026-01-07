Projets de lois de Diomaye : des organisations créent la plateforme «Touche pas à notre Constitution»

Dans son traditionnel discours du nouvel an, le Président sénégalais, Diomaye Faye, a annoncé son intention de déposer «au courant du premier trimestre 2026» des projets de lois à l’Assemblée nationale dont une révision constitutionnelle. En réponse à cette initiative, les mouvements Rappel à l’Ordre, Front de Résistance de la Diaspora Sénégalaise (FRDS), Rassemblement des Travailleurs (RTS) et Mouvement des Sénégalais Démocrates (MSD), annoncent «la mise en place de la plateforme citoyenne "RÉFÉRENDUM REK (seulement)- Touche pas à ma constitution».



Les acteurs de ce mouvement «visent à remettre la décision sur les réformes constitutionnelles entre les mains du peuple sénégalais», à travers l’organisation d’un référendum. Pour eux, la Constitution «n’appartient ni à une majorité politique conjoncturelle, encore moins une Assemblée nationale partisane».



La Plateforme estime aussi que «le passage en force parlementaire constituerait une remise en cause grave de l’esprit républicain, de l’Etat de droit et du pacte républicain».



Même si personne ne sait, pour l’heure, les contenus des reformes envisagées par Dioamye Faye, il est certain que les projets de textes «sont relatifs à la révision de la Constitution, à la Cour constitutionnelle, au Conseil supérieur de la magistrature, à la Commission électorale nationale indépendante, ainsi qu’au code électoral». Il a par ailleurs précisé que «les autres réformes s'inscriront dans un agenda d'adoption cohérent, aligné sur la durée du mandat et le rythme de la nation».

