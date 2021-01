Promotion éducation des filles des familles défavorisées: 90 filles bénéficient de bourses d’excellence…

L’initiative Shine to Lead/Jiggen Jang Tekki, qui œuvre depuis 2017 pour l’accompagnement des jeunes filles scientifiques de familles modestes, a procédé au lancement de sa nouvelle cohorte de lycéennes devant bénéficier de ses bourses d’excellence, édition 2020 – 2021. Pour la première fois, l’association a recruté ses lauréates dans la région de Saint-Louis, où une dizaine de jeunes filles du lycée Ameth Fall ont été sélectionnées pour intégrer le programme. Les représentantes de l’initiative ont effectué un déplacement à Saint-Louis et ont profité de l’occasion pour remettre des fournitures scolaires aux nouvelles recrues.



Les kits scolaires sont composés de sacs contenant des livres et des outils didactiques de Maths et Physique Chimie, de romans, de polos, etc. Ces jeunes filles intègrent ainsi officiellement la cohorte de nouvelles lauréates des bourses. Avec ses moyens modestes et limités, c’est pour la première fois que l’association de soutien aux couches vulnérables dans les établissements, sélectionne de nouvelles boursières hors de la région de Dakar.



Le contexte de la crise sanitaire étant une réalité, l’association y a intégré cette année les masques et du gel. « Nous sommes ravies d’apporter cette contribution. C’est une première cohorte. Nous avons un grand espoir de pouvoir continuer d’année en année à la faire grossir », a dit promis Rokhaya Solange Mbengue Ndir, vice-présidente de l’association avant de rappeler que « L’objectif c’est que ces jeunes filles, plus tard, puissent elles aussi inspirer, accompagner leurs petites sœurs. C’est grâce justement à tous ces outils, à cet accompagnement de toutes les parties prenantes qu’elles réussiront à être des femmes leaders qui demain vont diriger notre pays ». Après réception des fournitures, la proviseure du lycée, Madame Adiara Sy a salué ce geste et le choix porté sur son établissement, le lycée Ameth Fall, rapporte Le Témoin.