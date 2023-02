"Propos anti-noirs": Guy Marius Sagna exige la convocation de l'ambassade de la Tunisie au Sénégal

Le député Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement Macky Sall sur trois (3) questions qui touchent la société sénégalaises ses dernières jours et demande une réaction de leur part . Dans le communiqué reçu par PressAfrik ce vendredi 24 février, le parlementaire exige "la convocation de l'ambassadeur de la Tunisie au Sénégal, la condamnation des propos anti-noirs du président tunisien et de la chasse aux africains noirs en cours".



En effet, Kaïs Saïed, le président de la Tunisie, a fustigé mardi, lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale, les "hordes de migrants clandestins" venus d’Afrique subsaharienne qui veulent selon lui "changer la composition démographique de la Tunisie". Dans son discours, le président a également associé les migrants au crime et à la délinquance. Des propos qui offusquent l'opinion internationale.



Par ailleurs, le député de l'opposition a dénoncé les "licenciements arbitraires" par la compagnie sucrière sénégalaise (CSS) dont 52 travailleurs ont été victimes. Il déplore aussi la situation sur le refus depuis 02 ans par EMAAP industries de Baba Diaw Itoc de respecter une décision de justice qui l'oblige à payer ses travailleurs auxquels il devait 8 mois d'arriérés de salaire et qu'il a licencié arbitrairement".