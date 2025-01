Propos de Macron sur l'Afrique : Jean Luc Mélenchon marque son désaccord avec le chef de l’État français.

Suite à la sortie de Emmanuel Macron lors de la conférence annuelle des ambassadeurs à l'Élysée, concernant le retrait des bases militaires françaises en Afrique, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon a fait une publication sur X pour marquer son désaccord avec le chef de l’État français.



« Les propos du Président Macron à propos du départ prétendument négocié de l'armée française au Sénégal et au Tchad sont démentis par les deux pays. Encore une fois, la désinvolture et les paroles non maîtrisées aggravent les relations internationales de notre pays. La diplomatie insoumise permettra le moment venu d'autres résultats », a-t-il écrit.

Les propos tenus par Emmanuel Macron ont suscité beaucoup de réactions les unes plus intenses que les autres sur le continent africain et principalement au Tchad et au Sénégal.



Réagissant aux propos d’Emmanuel Macron, Ousmane Sonko a fermement nié l’existence de négociations avec la France concernant le retrait des bases militaires françaises du territoire sénégalais.



Par ailleurs, la diplomatie tchadienne a souligné le « rôle déterminant » joué par l’Afrique, et en particulier par le Tchad, dans la libération de la France lors des deux guerres mondiales. Elle a également déploré que « la France n’a jamais véritablement reconnu » cette contribution historique.