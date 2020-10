Propos de Ngoné Ndour contre un Audit financier: la SODAV dément

Le Conseil d'administration et la direction de la SODAV dément formellement les propos qui ont été prêtés à la directrice de ladite structure par le Journal LII dans sa livraison du 21 Octobre et repris dans certains sites d'information relativement à la mission d'évaluation institutionnelle et financière annoncée dans cette institution.



Ainsi, la SODAV dénonce ce qu'il appelle "un agissement de personnes malveillantes dont le seul objectif est de détruire la SODAV qui est l'un des fleurons de ce pays."



Et pour finir, la structure déclare avoir "agi dans la plus totale transparence et attend avec impatience cette mission d'évaluation ainsi que la mise sur pied de la Commission de Contrôle permanente", peut-on lire dans un document parvenu à la rédaction de PressAfrik.



"Ce n’est pas parce que mon frère (Ndlr : Youssou Ndour) a des problèmes avec le président de la République que la Sodav doit être auditée", aurait déclaré, selon Lii Quotidien, Ngoné Ndour mardi lors d’une réunion d’urgence pour se prononcer sur l’audit (évaluation institutionnelle et financière) de la gestion de la Sodav sur instruction du chef de l’État.