Propos de Sonko sur la justice : «C’est une sortie malheureuse (et) pas raisonnable», déplore Me Mame Gueye

La classe politique sénégalaise continue de réagir aux propos du Premier ministre, Ousmane Sonko, qui avait appelé à «faire un nettoyage» de la justice, au cours de son Téra-meeting ayant mobilisé des milliers de personnes. Ce dimanche, l’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats du Sénégal, Me Mame Adama Gueye, a trouvé «malheureuse» et «pas raisonnable» les affirmations du chef de gouvernement, estimant qu’on «ne peut pas jeter la justice à la vindicte populaire» de cette manière.



«Le Premier ministre a attaqué avec beaucoup de véhémence certains magistrats ou la justice. C’est une sortie que je trouve personnellement malheureuse. Elle n’est pas fondée. Quand je l’entends dire qu’il faut nettoyer la justice, ce n’est pas raisonnable (…) En plus, ce n’est pas justifié», a déploré Me Mame Gueye, au cours de l’émission "Objection", sur Sud fm.



Dans sa prise de position, même si l’avocat a reconnu que « la justice ne fonctionne pas très bien» au Sénégal, il a estimé qu’on ne «purge pas la justice», surtout «quand on est de l’exécutif et qu’il faut respecter la séparation des pouvoirs».



Me Mame Gueye a aussi assuré qu’il s’attendait à «beaucoup mieux de ce régime par rapport à ce qui a été annoncé» sur la refonte de la justice, en faisant allusion au placement «sous mandat de dépôt dans des conditions discutables» de personnes accusées de délits d’opinion.



Même s’il avoue ne «pas être optimiste», il a enfin appelé le gouvernement à «lancer les réformer» de l’Administration et de la Justice, qui constituent pour lui les «deux grandes priorités» du quinquennat du Président Diomaye Faye.