Propos du professeur Songué Diouf : Le Groupe futurs médias présente enfin ses excuses

Le Groupe futurs médias (Gfm) a enfin présenté ses excuses dans un communiqué repris par L'Observateur, suite à la polémique sur les propos du Professeur Songué Ndiaye, jugés comme tant une apologie du viol, lors de l'émission Jakaarlo Bi du 9 mars 2018.



La direction du groupe de Youssou Ndour exprime "ses profonds regrets" et dit comprendre "les réactions légitimes des téléspectateurs, internautes et observateurs du Conseil national de régulation (Cnra) relatives à l'émission Jakaarlo bi du vendredi 9 mars 2018". Il assure également avoir "pris des mesures pour que pareilles circonstances ne se renouvellent".



Gfm assure aussi que "la direction ainsi que les cadres et l'ensemble du personnel du Groupe futurs médias réitèrent à nouveau et avec insistance leur engagement à toujours œuvrer pour offrir de meilleurs programmes, à respecter les sensibilités et équilibres sociaux, à accompagner les partenaires".