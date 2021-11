Propos haineux de Gaston: le CNRA saisit WALF TV qui a "méconnu ses obligations de contrôle"

Le Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel (Cnra) a réagi suite aux propos jugés « haineux et ethnicistes » de Gaston Mbengue. L’autorité estime qu’en diffusant les propos graves tenus par l’invité, sans procéder à un traitement préalable aux fins de supprimer toutes les parties en violation de la réglementation, « WALF TV a méconnu ses obligations de contrôler préalablement à leur diffusion, toutes les émissions ou parties d’émissions enregistrées ».



Un courrier a été adressé à WALF TV ce 29 novembre 2021, au titre de mise en garde pour faire observer au destinataire que « l’incident est d’autant plus grave et inacceptable, qu’il est noté dans le cadre d’une émission qui a fait l’objet d’un enregistrement préalable ».



Mais aussi que « les condamnations et autres désapprobations de la présentatrice de l’émission, dans le sens de recadrer l’invité, n’enlèvent rien à la faute de WALF TV ».



Les manquements constatés par le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel sont relatifs, entre autres considérations, au Non-respect des principes qui régissent le journalisme notamment dans la diffusion de documents vidéo et audio.



Le Non-respect du Cahier des charges relatif à l’établissement et /ou l’exploitation d’un service de télévision privée commerciale. Selon l’article 12 du Cahier des charges relatif à l’établissement et /ou l’exploitation d’un service de télévision privée commerciale, le Concessionnaire doit veiller à ne pas « diffuser des émissions incitant à la haine, à la discrimination, au racisme, au terrorisme, au fanatisme, à l’extrémisme, sous toutes leurs formes », entre autres.



Le CNRA rappelle à tous les médias audiovisuels, « quel que soit leur mode de diffusion, que certains dérapages verbaux, au cours des émissions exposent aux sanctions prévues par la loi, les éditeurs qui, sans s’entourer des précautions nécessaires, offrent leurs plateaux ou leurs micros en guise de tribunes pour ce type d’usage ».



Il précise que les médias audiovisuels doivent prendre toutes les mesures appropriées pour conserver en permanence ou rétablir instantanément, la maîtrise de l’antenne, appelant tous les médias audiovisuels à prendre les mesures appropriées pour prévenir de pareils manquements et à observer une application stricte de la réglementation.