Protection contre les dangers de l’internet : le Forum Civil arme les jeunes de Kolda

À l’ère du numérique, où les jeunes passent une grande partie de leur temps en ligne, la sensibilisation aux dangers d’internet devient plus que jamais une nécessité. C’est dans ce cadre que le Forum Civil a organisé, ce 19 avril à l’Espace numérique ouvert (ENO) de Kolda, une conférence axée sur le discernement numérique, la sécurité et la culture numérique. Une rencontre marquée par la forte mobilisation de jeunes et d’adolescents de la région.



Cette session de sensibilisation a mis l’accent sur l’importance d’adopter un comportement responsable en ligne. Le coordonnateur général du Forum Civil a insisté sur la nécessité, pour les jeunes, d’éviter toute forme de propos ou de comportements susceptibles de nuire à la vie privée d’autrui, de porter atteinte à leur propre dignité ou de troubler l’ordre public.



« L’internet est un outil puissant, mais il peut aussi être destructeur s’il est mal utilisé. C’est pourquoi il est crucial que la jeunesse comprenne les enjeux et développe un sens critique face aux contenus qu’elle consomme et partage », a-t-il déclaré.



L’activité, qui a connu une forte participation des membres des clubs d’intégrité et de citoyenneté active, a été saluée par Kharidiatou Diallo, élève au lycée Alpha Molo Baldé et présidente de ces clubs. « Nous avons reçu aujourd’hui des outils concrets pour assurer notre propre protection sur internet et promouvoir un usage responsable et positif des réseaux sociaux », a-t-elle souligné avec fierté.



Déterminée à faire bouger les lignes, Khadidiatou a pris l’engagement de poursuivre cette campagne de sensibilisation avec ses camarades à la base. « C’est un combat que nous devons mener ensemble pour préserver notre génération des pièges du numérique », a-t-elle ajouté.



À travers cette initiative, le Forum Civil réaffirme son engagement à accompagner la jeunesse dans sa construction citoyenne et numérique, pour un internet plus sûr, plus éthique et plus humain.