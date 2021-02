Psg: Neymar sur le banc des accusés

La nouvelle est tombée ce jeudi après-midi, par le biais d'un communiqué. Neymar Jr ne participera pas au 8e de finale aller de Ligue des Champions au Camp Nou face au FC Barcelone. Touché aux adducteurs, le Brésilien est même incertain pour le retour au Parc des Princes. Un nouveau coup dur pour le n° 10 parisien, qui a raté bon nombre de grands rendez-vous sur blessures depuis son arrivée en 2017.





Sur Instagram, le natif de Mogi das Cruzes, remonté contre les critiques, se demandait si le problème ne venait pas aussi de lui. «Parfois, je me sens mal à l'aise avec mon style de jeu, par mes dribbles et les tacles que je finis toujours par recevoir, je ne sais pas si je suis le problème ou si c’est ce que je fais sur le terrain…», postait-il.



Au club, certains s'interrogent...

Certains semblent penser que l'Auriverde est bel et bien responsable de ce qui lui arrive. Le quotidien sportif L'Équipe met ainsi en doute son professionnalisme, en dehors des terrains. Irréprochable en matches ou aux entraînements, la star serait jugée beaucoup plus laxiste en dehors. La publication ajoute même que certains membres du club considèrent que sa préparation invisible n'est pas idéale, pas adaptée à un joueur de sa trempe.



Une thèse reprise dans les colonnes du Parisien et appuyée par sa sortie récente au micro de TF1. «La fête, c'est l'occasion de se relaxer, d'en profiter. C'est une chose à laquelle je ne renoncerai jamais», lançait-il. Le PSG se serait sans doute bien passé de cette blessure et cette nouvelle polémique à quelques jours du match le plus important depuis le début de l'année 2021...