Publication de la liste des médias conformes : voici les sanctions qu'encourent les non reconnus qui vont continuer d'exercer

Le directeur de la Communication, Habibou Dia a procédé ce jeudi à la lecture de la liste des médias reconnus conformes aux règlementations en vigueur du code de la presse. Dans ses propos, le directeur de la Communication a annoncé que des sanctions sont prévues pour ceux qui voudront défier les règles. Donc pour les pratiquants du métier non reconnus qui s’évertueront à l’exercice sans autorisation.



"Il y a une colonne de sanction pour les télévisions à ce jour qui ne respectent pas ces dispositions minimales", a souligné Habibou Dia. Selon lui, le ministre a donné des instructions fermes avant de voyager pour qu'il n'y ait pas de mise en demeure et que le signal soit retiré avec effet immédiat.



Cela est valable pour les radios privées n'ayant pas de conventions et de cahiers de charge ou ne s'étant pas déclarées par défiance vis-à-vis de l'autorité. À l'installation du collège du CNRA, il leur sera demandé de retirer leur fréquence.

"Pour la presse en ligne, nous en avons 166 sites dont certains ont refusé également de se soumettre et nous avons les informations malgré les appels. Ne l'ayant pas fait, ils tombent sous le coup de la loi. Et nous avons de ce point de vue la direction de la cybercriminalité qui va entrer en action pour faire deux choses. D'abord bloquer les citoyens non conformes, bloquer également les web télés, non conformes", a informé monsieur Dia.



"Et si les auteurs s'entêtent, parce qu'ils ne sont pas journalistes et qu'ils exercent cette profession ou que leurs médias ne sont pas des médias et qu'ils font de l'usurpation ou qu'ils aient fait de fausses déclarations, ils encourront les poursuites conformes aux infractions commises", a menacé le directeur de la Communication.



Ce qui selon lui, reste valable pour les radios communautaires. "Pour les fréquences distribuées, parce que l'ARTP nous dit qu'il y a plus de 400 fréquences appartenant à l'État qui circulent dans la nature, alors que nous n'avons que 134 qui ont des cahiers de charge ou des conventions. Les fréquences distribuées non utilisées seront reprises, les fréquences distribuées à des acteurs ne s'étant pas enregistrées seront reprises, les fréquences distribuées à des acteurs s'étant enregistrées n'étant pas signataires des conventions et des cahiers de charge et refusant de se régulariser seront également reprises", a conclu, le directeur de la Communication Hamidou Dia.