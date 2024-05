Publication de la liste des navires de pêche : le Gaipes et le Forum civil s’engagent dans la transparence

Dans ce cadre, le groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal (Gaispes) de concert avec le Forum civil a initié un atelier d’échanges ce jeudi 30 mai 2024. Cette journée de redevabilité halieutique s’inscrit dans la recherche de la transparence dans le secteur de la pêche. Dans son message d’ouverture, le coordonnateur du Forum civil, Birahime Seck, après un bref exposé du sens de cet atelier, a souligné l’importance de tenir les journalistes informés des enjeux de la publication de cette liste.



Dans sa communication, le secrétaire général du Gaipes, Alassane Dieng a fait un bref exposé sur l’apport de son organisation dans la pêche et dans les caisses de l’Etat. À titre d’exemple, le Gaipes dépense 32 milliards de FCFA dans l’achat de plage ( achat de poissons aux pêcheurs artisanaux) et 2 milliards de FCFA par an d’impôts.





Les acteurs de la pêche depuis des années luttent à faire jaillir une certaine transparence dans le secteur. Une âpre lutte était alors engagée pour la publication de la liste des navires autorisés à opérer dans les eaux sénégalaises. Et l’avènement du nouveau gouvernement a apporté une bouffée d'oxygène aux acteurs. Puisque le ministère a publié une liste de 157 navires de pêche. “Une première dans le secteur”, avaient dit les organisations des pêcheurs.