Saison 2026-2027 : la LSFP propose le 10 octobre pour le démarrage des championnats

Après l’annonce par la Fédération sénégalaise de football (FSF) du report du démarrage des championnats nationaux, la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a réagi en proposant de retenir le 10 octobre 2026 comme nouvelle date de lancement de la saison.



La LSFP s’interroge sur le report au 17 octobre



Dans un communiqué publié ce 30 septembre 2026, la LSFP indique avoir pris acte de la décision du Comité d’urgence de la FSF, prise le 29 septembre, de reporter au 17 octobre 2026 le démarrage des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2.



Initialement prévu le 3 octobre, le début de la saison 2026-2027 a ainsi été décalé de deux semaines.

Tout en comprenant les impératifs liés aux sélections nationales, la LSFP s’interroge toutefois sur la durée de ce report. Elle estime qu’un démarrage le 10 octobre serait compatible avec les échéances internationales annoncées.



La LSFP réaffirme par ailleurs son « soutien total » aux équipes nationales et leur souhaite plein succès pour leurs prochaines échéances.



Elle rappelle également le rôle du football professionnel dans le développement du football sénégalais.



« Le football professionnel constitue un socle essentiel du football sénégalais : par ses clubs, ses joueurs, ses éducateurs et ses centres de formation, il contribue directement et quotidiennement aux performances de nos équipes nationales », souligne la Ligue.



La LSFP indique que la préparation de la saison 2026-2027 est engagée depuis plusieurs mois. Les clubs, partenaires, diffuseurs, médias et autres acteurs du football professionnel avaient déjà été mobilisés autour du calendrier initial.



« Ce nouveau calendrier nécessite donc des ajustements importants sur les plans sportif, organisationnel et économique, ainsi que dans les engagements pris auprès des partenaires et des supporters », précise-t-elle.



La LSFP souhaite qu'un échange avec la Fédération puisse intervenir rapidement afin d'examiner ensemble les conséquences de ce nouveau calendrier et les ajustements nécessaires.