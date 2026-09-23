« Entre crimes de guerre et diplomatie économique : le dilemme de l'après-guerre au Soudan », par Samba Ndack

La question la plus pressante de la guerre soudanaise ne porte plus seulement sur celui qui contrôle Khartoum, remporte la guerre civile ou maîtrise les zones de richesse, mais sur la capacité même du système international à faire respecter ses propres règles lorsqu’il est question de l’utilisation de l’une des armes les plus rigoureusement interdites au monde.



En mai 2025, les États-Unis ont annoncé être parvenus à la conclusion que le gouvernement soudanais avait utilisé des armes chimiques au cours de l’année 2024, et ont, sur cette base, imposé des sanctions entrées en vigueur en juin de la même année. Reuters a rapporté la décision américaine, fondée sur la loi relative au contrôle des armes chimiques et biologiques et à l’élimination de la guerre.



Il ne s’agit pas d’une accusation ordinaire dans le cadre d’une guerre civile, ni d’une violation que l’on puisse réduire à une nouvelle série de sanctions. L’utilisation d’armes chimiques, dès lors que les responsabilités individuelles sont établies, place la question à un tout autre niveau de reddition de comptes sur les plans juridique et politique international.



Pourtant, plus d’un an après l’annonce américaine, la question demeure : où est l’enquête internationale qui détermine la nature de ce qui a été utilisé, les lieux de son utilisation, ses victimes, ainsi que ceux qui en ont ordonné et exécuté l’emploi ?



Des sanctions à la reddition de comptes



La gravité de ce dossier tient au fait que les États-Unis n’ont pas évoqué de simples informations de presse ou des allégations émanant de l’une des parties à la guerre, mais ont annoncé une conclusion officielle à laquelle ils étaient parvenus concernant l’utilisation d’armes chimiques par le gouvernement soudanais.



Cela aurait dû ouvrir un vaste débat international sur l’enquête technique et juridique, la préservation des preuves, ainsi que l’établissement de la chaîne de commandement et des responsabilités individuelles.



Les armes chimiques figurent parmi les interdits les plus fermement établis dans l’ordre international. Dès lors, traiter leur utilisation comme un simple dossier de sanctions économiques soulève des interrogations quant au sérieux avec lequel la communauté internationale applique les règles qu’elle a elle-même établies.



Ce qui est requis, c’est une enquête indépendante capable de répondre aux questions fondamentales : qui détenait l’arme ? Qui a donné l’ordre de l’utiliser ? Qui savait ? Qui l’a utilisée ? Et qui porte la responsabilité au regard des règles du droit international ?



Al-Burhan : l’affaire dépasse la question d’un visa pour New York



Cette situation intervient alors que les pressions américaines s’intensifient sur le chef de l’armée et président du Conseil de souveraineté, Abdel Fattah al-Burhan.



Les États-Unis lui ont imposé des sanctions en janvier 2025. Le département du Trésor américain avait alors déclaré que les forces armées soudanaises, sous son commandement, avaient mené des attaques contre des civils et des infrastructures civiles, tandis que le département d’État américain avait auparavant évoqué la commission de crimes de guerre par des membres de l’armée.



Le 22 septembre 2026, Reuters a rapporté que Washington n’avait, à cette date, toujours pas délivré de visa à al-Burhan pour participer aux réunions de l’Assemblée générale des Nations unies, dans un contexte de désaccord portant sur une proposition américaine de cessez-le-feu de 90 jours.



Mais réduire l’affaire à la question de savoir si al-Burhan doit être autorisé à se rendre à New York ou en être empêché occulte la question plus fondamentale.



La question n’est pas de savoir où al-Burhan devrait prononcer son discours, mais si les accusations et les conclusions américaines concernant les violations et l’utilisation d’armes chimiques feront l’objet d’une enquête internationale permettant d’établir les responsabilités individuelles.



Selon les informations publiques disponibles de la Cour pénale internationale, il n’existe actuellement aucun mandat d’arrêt annoncé à l’encontre d’al-Burhan. Toutefois, les affirmations faisant état de l’utilisation d’armes chimiques par l’armée soudanaise sur ordre d’al-Burhan exigent une enquête, puis la sanction de toute personne dont la responsabilité serait établie par la juridiction internationale compétente, dès lors que les conditions de compétence sont réunies.



Le risque de banalisation des violations



Le problème le plus grave ne réside pas dans un seul incident, mais dans le risque que la poursuite de la guerre devienne un moyen de banaliser ce qui aurait dû demeurer exceptionnel et profondément choquant.



Lorsque les calculs politiques et sécuritaires prennent le pas sur la reddition de comptes, le risque lié aux armes chimiques devient une composante d’un dossier de négociation plus vaste, au lieu d’être traité comme une question à part entière. C’est ici que la responsabilité incombe à la communauté internationale, et pas seulement à Washington.



Si une grande puissance a officiellement annoncé être parvenue à la conclusion que le gouvernement soudanais avait utilisé une arme chimique, ignorer la question ou se contenter de sanctions soulève une question d’une extrême sensibilité : quelle est la valeur du régime d’interdiction des armes chimiques si l’établissement de leur utilisation ne débouche pas sur une procédure d’enquête et de reddition de comptes à la mesure de la gravité du crime ?



Les intérêts avancent tandis que la reddition de comptes attend



Une autre contradiction apparaît alors dans la scène soudanaise : tandis que le dossier des armes chimiques et des violations graves demeure en suspens, les initiatives régionales liées à l’investissement, à l’énergie, à l’exploitation minière et à la reconstruction se poursuivent et s’étendent, notamment les partenariats saoudiens avec l’autorité établie à Port-Soudan dans des secteurs particulièrement sensibles.



En février 2026, le ministère soudanais des Mines a signé un accord avec la Saudi Gold Refinery Company pour la recherche, l’exploration et le développement minier de l’or et des minerais associés dans l’État de la mer Rouge, selon ce qu’a rapporté le journal The National, citant la partie soudanaise.

En septembre 2026, le ministère soudanais de l’Énergie et du Pétrole a annoncé la signature d’un protocole d’accord avec le groupe saoudien Tuwaiq pour la réhabilitation de la raffinerie de Khartoum et la construction d’une nouvelle installation de raffinage à Port-Soudan, selon ce qu’ont rapporté l’agence Suna et Sudan Tribune.



Ces initiatives révèlent une contradiction politique qui mérite d’être examinée : tandis que le dossier des armes chimiques n’a pas encore atteint le niveau d’une reddition de comptes internationale clairement établie, les arrangements économiques, les investissements et la reconstruction progressent à un rythme plus rapide.



La guerre et la vente de l’avenir



La question devient d’autant plus sensible que ces accords sont examinés dans un État qui mène encore une guerre dévastatrice, dont les institutions sont divisées et dont les capacités de contrôle sont limitées. Dès lors, une question se pose : qui a le droit de signer des engagements portant sur les richesses du Soudan pour les décennies à venir ?



L’exploitation minière, l’énergie et les ports ne sont pas des dossiers marginaux. Ce sont des secteurs directement liés à l’avenir de l’économie et à la souveraineté nationale. Cela ne signifie pas qu’il faille rejeter les investissements saoudiens ou autres, mais qu’il faut veiller à ce que le besoin du Soudan en financements et en soutien pendant la guerre ne devienne pas une occasion d’obtenir des concessions stratégiques à long terme, à l’écart du contrôle d’institutions stables.



La mer Rouge : un autre dossier en attente de règlement



Dans ce tableau s’inscrit la question du littoral et de la frontière maritime saoudo-soudanaise, mais comme une composante d’une problématique plus large et non comme l’axe du présent article. L’accord de 1974 entre l’Arabie saoudite et le Soudan porte sur les droits des deux pays sur les ressources naturelles maritimes et inclut expressément les ressources minérales et les hydrocarbures, ainsi que les dispositions relatives à la zone commune.



C’est pourquoi l’expansion des investissements dans l’exploitation minière, l’énergie et le littoral rend la transparence d’autant plus nécessaire, particulièrement dans le contexte de la guerre. Il convient de distinguer clairement, d’une part, l’investissement économique et, d’autre part, toute négociation concernant les frontières, les droits souverains ou les ressources de la zone commune. Le Soudan qui négocie aujourd’hui n’est pas celui qui négociera après le rétablissement de ses institutions et de sa stabilité, et le déséquilibre de la puissance économique entre les parties rend le contrôle juridique plus important, et non moins.



La justice avant de tourner la page de la guerre



Il est impossible de construire une paix durable au Soudan en faisant l’impasse sur les dossiers de la guerre. Si l’utilisation d’armes chimiques est établie, le dossier ne devrait pas s’achever par des sanctions financières ou des restrictions de voyage. Ce qui est requis, c’est une enquête indépendante, l’établissement des responsabilités individuelles et la mise en cause de toute personne dont la responsabilité serait établie, indépendamment de sa position ou du camp auquel elle appartient.

De même, la reconstruction ne devrait pas devenir un moyen d’accorder à un État étranger une influence à long terme sur les ressources stratégiques à un moment de fragilité exceptionnelle du Soudan.



Le Soudan a besoin de l’Arabie saoudite et d’autres pays pour investir et participer à sa reconstruction, mais une relation saine repose sur la transparence, l’équilibre et le respect de la souveraineté, et non sur l’exploitation des circonstances de la guerre.



Samba Ndack

Consultant, specialiste des conflits africains.

