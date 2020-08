Qu’est-ce que le nitrate d'ammonium à la base des explosions à Beyrouth?

Selon le Premier ministre libanais Hassan Diab, environ 2750 tonnes de nitrate d'ammonium étaient stockées, depuis plusieurs années, dans l'entrepôt du port de Beyrouth qui a explosé. Le bilan provisoire, dans la nuit du 5 août, était d'au moins 78 personnes ont été tuées et plus de 4000 blessées.



Le nitrate d'ammonium à l'origine des explosions est un sel blanc et inodore utilisé comme base de fertilisant agricole sous forme de granulés : les ammonitrates, engrais pour de nombreuses cultures que les agriculteurs achètent en gros sacs ou en vrac.



La toxicité du nitrate d'ammonium



Selon la société chimique de France, le nitrate d'ammonium est toxique pour l'homme. Par inhalation de ses poussières, il irrite les voies respiratoires ; par exposition prolongée il provoque des faiblesses, des céphalées et par contact, des irritations de la peau.



De nombreuses tragédies à travers le monde



De nombreuses tragédies dans le monde, accidentelles et criminelles, ont comme source le nitrate d'ammonium.L'un des tout premiers accidents fit 561 morts en 1921 à Oppau en Allemagne, dans une usine BASF. En 1947, Brest fut secouée par l'explosion du cargo norvégien Ocean Liberty qui transportait la substance.



En France aussi, empilées en vrac dans un hangar de l'usine chimique AZF, dans la banlieue sud de Toulouse, quelque 300 tonnes de nitrates d'ammonium ont subitement explosé et fait souffler un vent de mort et de désolation sur la quatrième ville de France le 21 septembre 2001 : 31 personnes sont mortes, et la déflagration fut entendue 80 km à la ronde.



Aux États-Unis, une terrible explosion à l'usine d'engrais West Fertilizer, à West au Texas, fit 15 morts en 2013. Un stock de nitrates d'ammoniums a explosé à cause d'un incendie d'origine criminelle ; l'absence de normes de stockage avait été mise en cause par les enquêteurs.



Le nitrate d'ammonium peut aussi être utilisé dans des engins explosifs. Le 19 avril 1995, Timothy McVeigh avait fait exploser une bombe fabriquée à partir de deux tonnes de l'engrais devant un bâtiment fédéral à Oklahoma City, tuant 168 personnes.