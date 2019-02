Qualification Mondial Basket 2019 : la liste des 12 "Lions" retenus

Thierno Ibrahima Niang (poste 1 – AS Douane, Sénégal)

Xane D’Almeida (poste 1 – Charleville Mézières, France)

Pape Sadiaw Diatta (poste 2 – Georgia, USA)

Mamadou Lamine Sambe (poste 2 – Rueil, France)

Djibril Thiam (poste 2 & 3, SOPCC, France)

Maleye Ndoye (poste 3 – BBC Nyon, Suisse)

Mouhammad Faye (poste 3 & 4 – Crvena Zvezda, Serbie)

Jules Richard Aw (poste 3& 4 – Massagno, Suisse)

Babacar Touré (poste 4 – Fribourg, Suisse)

Youssoupha Ndoye (poste 5 – JL Bourg, Frabce)

Moise Diamé (poste 5)

Cheikh Tidiane Mbodj (poste 5 – Polski Cukier Torun, Pologne)

En conférence de Presse, ce mercredi, Abdourahmane Ndiaye a rendu publique la liste des joueurs retenus pour le tournoi d’Abidjan. Ibrahima Thomas et Pape Moustapha Diop n'ont malheureusement pas été retenus. Quant à Youssoupha Fall, il n’a pas répondu à la convocation.La dernière fenêtre des qualifications démarre ce vendredi à Abidjan en Côte d’Ivoire. Le Sénégal sera opposé au Rwanda, au Mali et au Nigéria pour ce dernier tour et n’a besoin que d’une victoire pour valider son ticket pour Chine 2019.