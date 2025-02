Qualifs Afrobasket 2025 : le Sénégal surclasse le Gabon, le Cameroun s’impose devant le Rwanda

L’équipe nationale masculine de basketball du Sénégal a largement dominé le Gabon (102-68) ce samedi à Rabat, au Maroc, lors de la deuxième journée de la dernière fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket 2025.



Le royaume chérifien accueille la troisième et dernière fenêtre de ces éliminatoires des groupes A et C.



Le Sénégal est logé dans le groupe C avec le Cameroun, le Gabon et le Rwanda. Dans l’autre rencontre du groupe, le Cameroun s’est imposé devant le Rwanda (83-86).



Déjà qualifié pour le prochain Afrobasket 2025, prévu du 12 au 24 août en Angola, le Sénégal veut terminer premier de son groupe, en remportant les trois matchs, comme lors de la deuxième fenêtre organisée à Dakar, du 22 au 24 novembre dernier.



Les « Lions » du Sénégal affronteront les Indomptables du Cameroun ce dimanche 23 février à 14h00 GMT, tandis que le Rwanda sera opposé au Gabon à 11h00 GMT.