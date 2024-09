Qualifs CAN 2025 : RD Congo - Guinée, Côté d’Ivoire - Zambie, le programme de ce vendredi

Alors que la Côte d’Ivoire lance la défense de son titre de championne d’Afrique contre la Zambie, une journée chargée de chocs s’annonce sur le continent dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025.



Une série de meilleures affiches de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025 se joue ce vendredi. Tout commence avec le duel entre le Kenya et le Zimbabwe à partir de 13H00 GMT.



Plus tard, quatre rencontres démarrent à 16H00. Il s’agit de RD Congo vs Guinée, Afrique du Sud vs Ouganda, Togo vs Libéria et Sierra Leone vs Tchad. Dans la soirée, le Maroc reçoit le Gabon à partir de 18H00 GMT.



La soirée se termine avec quatre confrontations commencent à 19H00 GMT. Sénégal vs Burkina Faso, Égypte vs Cap-Vert, Mali vs Mozambique et Côte d’Ivoire vs Zambie sont très attendus.





Avec Africatopsports