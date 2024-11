Qualifs CAN 2025 : le Sénégal s'impose face au Burundi (2-0) et termine l'année en beauté

Le Sénégal s'est imposé face au Burundi (2-0) ce mardi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, grâce à un doublé d'Habib Diarra. Avec cette victoire, les « Lions » concluent de très belle manière les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025.



Les « Lions » totalisent 16 points sur 18 possibles, conservant la première place du groupe L. Au passage, ils affichent un bilan impressionnant avec 10 buts marqués pour seulement 1 encaissé.



Cette rencontre marque également une belle fin de parcours pour le sélectionneur intérimaire Pape Thiaw, qui a remporté ses quatre matchs à la tête de l'équipe nationale.



Le Sénégal boucle ainsi l'année 2024 sur une note positive et donne rendez-vous en mars 2025 pour les éliminatoires du Mondial 2026, ainsi que pour la prochaine CAN.