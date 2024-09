Qualifs CAN 2025 : le programme du mercredi 4 septembre

13h00 : Soudan-Niger (Groupe F)

15h00 : Comores-Gambie (Groupe A)

15h00 : Libye-Rwanda (Groupe D)

15h00 : Tanzanie-Éthiopie (Groupe H)

C'est parti pour la phase de groupes des éliminatoires de la CAN 2025 ! Les 1ère et 2e journées de qualification sont au menu dans les six prochains jours, avec un total de 48 matchs au programme, donc quatre dès ce mercredi.Aucune nation phare ne sera sur le terrain ce mercredi, mais le match entre les Comores et la Gambie, délocalisé à El-Jadida au Maroc, vaudra le détour. Les deux sélections avaient créé la sensation à la CAN 2021 en atteignant respectivement les 8es de finale et les quarts de finale dès leur première participation.Le Rwanda effectue quant à lui un périlleux déplacement en Libye, tandis que le Soudan, en raison de la situation sécuritaire, reçoit le Niger à Juba, au Soudan du Sud.De leur côté, la RD Congo et la Guinée, qui s'affrontent vendredi à Kinshasa, suivront attentivement le résultat de Tanzanie-Ethiopie, deux équipes qui évoluent dans le même groupe H.