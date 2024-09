Qualifs CAN 2025 : quatrième séance d’entraînement avec les 26 « Lions » avant le match contre le Burkina

Aliou Cissé dispose désormais de tous ses joueurs. Le dernier, à rallier la Tanière, Ismaïl Jakobs, a pris part à la quatrième séance qui s'est déroulée hier mercredi dans l’après-midi.



Le sélectionneur des « Lions » a pu faire une séance pleine avec ses 26 joueurs. Ismail Jakobs, le dernier arrivé, car ayant été retardé par sa signature à Galatasaray, a pu participer à cette séance. Lamine Camara dont un possible forfait était évoqué s'est également entrainé normalement. La dernière séance se tiendra ce jeudi au stade Me Abdoulaye Wade.



La Tanière a effectué mercredi sa 4e séance d'entraînement. Elle s'est tenue dans l'après-midi au stade annexe de Diamniadio à huis-clos.



« Pendant 90 minutes, Kalidou Koulibaly et ses camarades ont fait plusieurs ateliers, notamment les circuits de passe, l'animation offensive avant de terminer par une bonne opposition qui va sûrement déterminer le 11 de départ du match Sénégal-Burkina Faso vendredi 6 septembre à 19 h 00 au stade Abdoulaye Wade», renseigne le site web de la Fédération sénégalaise de Football (FSF).