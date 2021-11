Qualifs CdM 2022 : Neymar forfait pour Argentine-Brésil

Gros coup dur pour la Seleção. La Fédération brésilienne a annoncé, ce lundi, le forfait de Neymar Jr (29 ans) pour le choc dans la nuit de mardi à mercredi entre l'Argentine et le Brésil (00h30 heure française), dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. « En raison de douleurs au niveau des adducteurs de la cuisse gauche, l'athlète ne voyage pas avec l'équipe brésilienne à San Juan », précise le communiqué de la CBF.



Le n°10 brésilien a ressenti une gêne après l'entraînement avec sa sélection un peu plus tôt dans la journée. Alors que son nouveau coéquipier au PSG Lionel Messi (34 ans) sera lui bel et bien de la partie en Argentine, Neymar, préservé par le staff médical du Brésil, ne pourra pas l'affronter au Bicentenaire. Les Auriverde ont déjà validé leur billet pour le Mondial au Qatar. Le PSG croise désormais les doigts pour que ce nouveau pépin physique ne soit pas trop sérieux.