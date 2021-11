Qualifs Mondial 2022 : « Finales » Cameroun / Côte d’Ivoire et Algérie/ Burkina

Groupe A : les Fennecs à un point des barrages

L’Algérie d’Islam Slimani (7 buts), leader avec 13 points, n’a besoin d’un point contre le Burkina Faso (2ème, 11 pts), ce mardi, pour accéder aux barrages. Le Niger a étrillé Djibouti (7-2) grâce au triplé de Victorien Adebayor (5 buts).



Groupe B : Duel à distance entre Tunisie et Guinée équatoriale

Battue samedi, la Tunisie (1ère, 10 pts) essaiera de se relancer contre la Zambie (3ème, 7 pts) afin de décrocher son ticket pour le 3ème tour. La Guinée équatoriale (2ème, 10 pts) pourrait également se qualifier en cas de victoire sur la Mauritanie et que, dans le même temps, les « Aigles » de Carthage ne s’imposent pas.



Groupe C : Super « Eagles » et « Requins » bleus pour les barrages

Le Nigéria (1er, 12pts) cherchera le match nul contre le Cap-Vert (2ème, 10 pts) pour se hisser en barrages, cet après-midi. Dans l’autre rencontre, le Libéria (4ème, 3pts) joue contre la Centrafrique (3ème, 4 pts).



Groupe D : Cameroun / Côte d’Ivoire pour la « finale »

Le match le plus attendu de cette ultime journée, c’est le choc entre le Cameroun (2ème, 12 pts) et la Côte d’Ivoire (1er, 13 pts), ce mardi à Yaoundé. Les « Lions » indomptables auront besoin d’une victoire pour se qualifier, alors que les Éléphants peuvent se contenter d’un nul. Le Mozambique reçoit le Malawi dans l’autre match.



Programme Mardi 16 novembre

13h : Egypte – Gabon

13h : Libye – Angola

13h : Mozambique – Malawi



16h : Algérie – Burkina Faso

16h : Liberia – Centrafrique

16h : Nigeria – Cap-Vert



19h : Cameroun – Côte d'Ivoire

19h : Maroc - Guinée

19h : Mauritanie – Guinée Equatoriale

19h : Tunisie – Zambie