Qualifs Mondial 2022: le Sénégal prend les commandes du groupe H

Dans le groupe H du Sénégal, la Namibie a accueilli, hier jeudi, le Congo Brazzaville, en première journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Pour non homologation de leur stade, la Namibie a été obligée de recevoir ses hôtes hors du pays. C’est en Afrique du Sud, plus précisément à Orlando stadium, que Namibiens et Congolais se sont donnés rendez-vous.



Le match entre les "Warriors" et "Diables rouges", s’est soldé d’un match nul (1-1). Ce partage de points fait les affaires des « Lions ». Le Sénégal, vainqueur du Togo (2-0), occupe la première place du groupe H.



Selon "Stades", les « Lions » quittent leur quartier général de Diamniadio, dimanche, pour Brazzaville. Sadio Mané et ses coéquipiers vont affronter le Congo, pour le compte de la 2ème journée des éliminatoires du Mondial 2022 dans le groupe H. La rencontre est prévue le 7 septembre, à 16 heures.