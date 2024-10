Qualifs Mondial 2026 : Messi porte l'Argentine, le Brésil et la Colombie s'imposent

Auteur d'un triple et de deux passes décisives, Lionel Messi a flambé contre la Bolivie (6-0). Le Brésil et la Colombie ont également brillé lors de la 10e journée des qualifications au Mondial 2026.



Un Lionel Messi sensationnel a permis à l'Argentin de renouer avec le succès en qualifications de la CONMEBOL pour la Coupe du monde 2026. La légende de 37 ans a inscrit son 10e triple international et a délivré deux passes décisives lors de la victoire des siens face à la Bolivie (6-0).



Toujours leader, l'Argentine conserve trois points d'avance sur la Colombie, deuxième, qui a écrasé la lanterne rouge chilienne sur le score de 4-0. Luis Díaz et James Rodríguez ont été excellents avec les Cafeteros, tout comme le prodige Jhon Duran, 20 ans, buteur en fin de rencontre.



Grâce à son large succès face au Pérou à domicile (4-0), le Brésil est revenu à hauteur de l'Uruguay, troisième, qui a confirmé ses difficultés offensives face à l'Équateur (0-0).



Enfin, Tony Sanabria brillant avec le Paraguay est auteur d'un doublé décisif, l'attaquant du Torino a permis aux siens de renverser le Venezuela (2-1).