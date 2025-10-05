Quartier Passoir (Kaolack) : Un mort et plusieurs blessés dans l’effondrement d’un bâtiment

Un drame est survenu ce dimanche 5 septembre au quartier Passoir de Kaolack, où un bâtiment (R+2) s’est effondré. Plusieurs personnes se trouvaient à l’intérieur au moment du drame.
Selon un premier bilan, une personne a perdu la vie et trois (3) autres ont été blessées. D’après des témoins sur place, des individus seraient encore coincés sous les décombres. Les sapeurs-pompiers poursuivent actuellement les opérations de secours.
