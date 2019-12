Quelle solution pour réduire le niveau du loyer au Sénégal

Le président de la Section immobilière de l’ordre des experts du Sénégal, Mouhamed Lamine Sarr a donné un avertissement sur le risque que court le pays face à la flambée du prix du loyer. Il estime qu’on va vers sur surchauffe immobilière, si on ne prend pas garde.



« On va vers une surchauffe immobilière, c’est-à-dire, la raréfaction des réserves foncières. L’espace est de plus en plus restreint et la demande de plus en plus. Si l’on ne fait pas attention, le prix peut monter à un niveau exponentiel », prévient le président.



Il s’exprimait lors d’un forum organisé par la plateforme Mamaison.sn sur le thème : « La régulation du loyer résidentiel à Dakar ». L’expert immobilier s’est désolé de la spéculation des prix du loyer, malgré la loi votée en 2014, exigeants des propriétaires de maisons à baisser le coût de la location pour soulager les ménages.



Selon lui, la principale difficulté réside dans le fait que Dakar est de plus en plus attractive dans le marché. Il y a aussi l’explosion démographique qui fait qu’il y a plus de ménages qui arrivent dans le marché.



Face à cela, M. Sarr propose de mettre sur le marché le maximum de produits possibles pour juguler et réduire cet écart. La solution première dit-il est d’augmenter l’offre de produits sur le marché, mais surtout favoriser le marché de l’offre sur la demande.



Sarr a plaidé pour la création d’un cadre incitatif qui favorise l’émergence d’un maximum de produits pour équilibrer la nature de l’offre et de la demande. Avec cela, explique-t-il, on peut réduire le niveau du loyer et permettre aux Sénégalais d’accéder aux logements.