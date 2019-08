Quelles sont les intentions des États-Unis en Afrique ?

"Pendant trop longtemps, lorsque les investisseurs ont frappé à la porte et que les Africains ont ouvert, les seules personnes qui se tenaient sur le pas de la porte étaient les Chinois ", a récemment déclaré Tibor Nagy, secrétaire d'État adjoint aux Affaires africaines à la BBC.



Les relations économiques et commerciales entre la Chine avec le continent africain ont éclipsé ceux des États-Unis au cours de la dernière décennie et, en 2018, il était plus trois fois plus important.



Certains des postes diplomatiques américains les plus importants dans les capitales africaines sont restés vacants depuis l'entrée en fonction du président Trump.



M. Nagy dit qu'il veut renverser la vapeur et rétablir l'influence de l'Amérique sur le continent.



"Mon travail est de m'assurer que lorsqu'on frappe à la porte, il y a aussi un Américain", dit-il.



L'Amérique peut-elle inverser la tendance et concurrencer la Chine sur le continent africain ?