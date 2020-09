Qui est Bah N’Daw, le nouveau président de transition du Mali?

Ex-ministre de la Défense et des Anciens combattants, l’ancien militaire Bah N’Daw a été nommé président de transition du Mali ce lundi 21 septembre 2020.



Les membres du collège ont pris acte, et se sont engagés à accompagner la junte, qui a pris le pouvoir au Mali, dans son choix de nommer Bah N’Daw nouveau président de transition. Agé de 70 ans, il est à la retraite avec le grade de colonel major.



De cette retraite, il a été rappelé une première fois en mai 2014 pour assurer les fonctions de ministre de la Défense et des Anciens combattants. Ibrahim Boubacar Keïta était alors président de la République. Mais il n’est pas resté longtemps à cause de « divergences de vue », confie un proche. « Il y a des choses que Bah N’Daw n’accepte pas », ajoute-t-il.



Un pur produit de l’armée malienne



Le nouveau président de transition du Mali est avant tout un pur produit de l’armée malienne. Il débute sa formation dans le pays puis il suit un stage de pilote d’hélicoptère en ex-URSS, on le dit d’ailleurs pro-russe.



Il revient ensuite au Mali et fait une partie de sa carrière au sein de l’armée de l’air. C’est un homme « rigoureux », insiste l’un de ses soutiens. Il va dans sa carrière occuper un autre poste important : aide de camp du général et président Moussa Traoré, récemment décédé.



Il est polyglotte, il parle notamment français, anglais et russe. Dans sa tâche, il sera secondé par un vice-président : Assimi Goïta, le chef de la junte malienne qui a renversé IBK.