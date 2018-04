Qui était Makha Niang, ce ressortissant sénégalais tué mercredi en Italie...

Le ressortissant Sénégalais tué mercredi 18 avril à Rimini dans la région d'Emilie- Romagne en Italie s'appelait Makha Niang .



Il était marié, en situation régulière et travaillait comme aide cuisinier dans un restaurant. Agé de 27 ans, "Makha était un garçon très sage et n'avait aucun antécédent pénal à son actif", selon les informations remontées par l'Ong Horizon sans frontières.

Cette dernière a d'ailleurs condamné "avec la plus grande fermé ce crime et exhorte les Etats Italien et Sénégalais à faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame".



HSF annonce également qu'il va interpeller les Nations Unies et la Cour européenne des droits de l'Homme sur ces assassinats récurrents de migrants en Europe.