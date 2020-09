Quique Setien menace le Barça d'une action en justice

L'ex-entraîneur du FC Barcelone, Quique Setien, limogé le 17 août dernier, se plaint d'irrégularités commises par le club catalan.



« Après un mois de silence absolu de la part de la direction du FC Barcelone, et après diverses requêtes de notre part, nous n'avons reçu les premières communications officielles du club qu'hier (mercredi), par courrier recommandé, ont indiqué dans un texte commun Quique Setién, Eder Sarabia, Jon Pascua et Fran Soto, les autres membres de son staff remerciés par le Barça. Nous nous sommes vus obligés de remettre entre les mains de nos avocats la résolution de ce conflit, et de recourir aux actions légales correspondantes. Et ceci, dans le but de préserver nos droits et le contrat signé avec le FC Barcelone. »



« Dans mon cas, Quique Setién (61 ans), il est de notoriété publique que le 17 août, le club ainsi que le président ont annoncé mon licenciement avec effet immédiat. Cependant, ce n'est qu'hier, 16 septembre (soit un mois plus tard), que l'on m'a remis pour la première fois par écrit cette lettre de remerciement (sans aucun règlement contractuel) », a précisé Setién, qui avait initialement été engagé jusqu'en 2022.