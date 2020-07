RC Lens: le joueur sénégalais Arial Mendy engage un bras de fer contre ses dirigeants pour rester au club

Annoncé sur le départ au Racing Club de Lens parce que n’étant pas dans les plans de Franck Haise, Arial Mendy, qui a été prêté à Orléans en janvier dernier, possède des pistes solides.



Troisième de la Ligue 2 française, l’AC Ajaccio avait trouvé un accord avec Lens et le joueur pour un contrat de deux ans plus une en option. Mais le latéral gauche formé à Diambars s’est finalement retracté et veut s’imposer chez les Sang et Or, sûrement plus intéressé par l’idée d’évoluer en Ligue 1.



Toutefois, son attitude n’a pas plu aux dirigeants lensois qui ont décidé de l’écarter du groupe professionnel. A partir de mardi, le joueur sous contrat jusqu’en juin 2021 va s’entraîner loin de ses coéquipiers, informe Africa Top Sports.