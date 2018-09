RCA: à Bangui, des ateliers pour sensibiliser à la Cour pénale spéciale

Au pied de la petite mosquée de quartier de Yapele 3, une quarantaine de personnes se sont rassemblées. Après une heure d'explications en langue locale, les questions ont fusé : qu'en sera-t-il de la protection des témoins ? Est-ce qu'il y aura compensation ou réparation des victimes ? Les juges de différentes nationalités vont-ils réussir à s'entendre ?



Parmi les participants, une femme raconte avoir perdu sa maison pendant la crise. Ses démarches n'ont rien donné jusqu'à maintenant, elle espère beaucoup de la CPS : « Ce que j'ai appris, c'est par exemple si tu n'as rien, tu peux avoir un avocat gratuit. Et si on a tué quelqu'un de ta famille, ou on t'a braqué ou on t'a violenté, comment tu peux faire pour aller à la Cour pénale spéciale ».



De la sensibilisation auprès des populations locales, mais aussi des leaders, comme le chef du quartier Pascal Kouasi : « J'ai appris comment la justice travaille, j'ai appris ce qui concerne les témoins. Cela va me permettre d'aller voir mes administrés et de leur expliquer les procédures et ce qu'il va se passer quand il y aura la CPS ».



Huit organisations de la société civile sont ainsi en charge de l'organisation de plus de 80 activités à Bangui et en province pour faire connaître la CPS.