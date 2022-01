RCEP: la nouvelle zone de libre échange Asie-Pacifique entre en vigueur

Ce nouvel ensemble qui comprend la Chine, le Japon, l’Australie et la Corée du Sud et les dix pays de l'Asean, représente déjà à lui seul le tiers du produit intérieur brut (PIB) de la planète et le tiers de la population mondiale.



Selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), ce RCEP sera le « nouveau centre de gravité » du commerce mondial lorsqu'il fonctionnera à pleine puissance. Par sa taille, ce sera le « plus grand bloc économique au monde ».



Les droits de douane seront supprimés sur 90 % des marchandises échangées entre les pays signataires pendant les vingt prochaines années. L’accord prévoit également des règles communes en matière de commerce de biens et services, de propriété intellectuelle, de commerce électronique et de concurrence. Par contre le texte ne comporte aucune règle contraignante ni aucune clause sur l’environnement, le marché du travail, la propriété intellectuelle ou encore les subventions publiques.



C'est en 2011 que les négociations pour porter cette alliance sur les fonts baptismaux ont débuté. Le traité a été signé en novembre 2020 lors du sommet virtuel de l'Asean par ses premiers partenaires et le 3 novembre 2021, l’Australie et la Nouvelle-Zélande l'ont ratifié. L’Inde, qui s'est déclaré intéressée, a néanmoins décidé de réserver sa signature de crainte de voir des produits chinois à bas prix envahir son marché.