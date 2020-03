RDC: Joseph Mukendi, ex-conseiller d’Étienne Tshisekedi, décède du coronavirus

Jean-Joseph Mukendi est né à Bunkonde, dans l'ancienne province du Kasaï, le 6 avril 1946. Inscrit à l'Université de Liège, en Belgique, il revient au Congo à la fin de sa formation et s'inscrit au barreau de Kinshasa en 1971. Il devient bâtonnier de l'ordre des avocats de 1982 à 1985 et plus tard bâtonnier du barreau auprès de la cour de Cassation. Jean Joseph Mukendi, un homme très respecté, a également été consultant-expert au Haut-commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme.



Il a été très proche d'Étienne Tshisekedi, opposant historique et père de l’actuel président de RDC, dont il avait été le Conseiller politique. À ce titre, il avait joué un grand rôle dans toutes les médiations entre le camp du Maréchal Mobutu et l'opposition.



Il a également été le président du collectif des avocats de la partie civile dans un procès phare en 2010 : l'assassinat des deux défenseurs des droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidèle Bazana. Il allait sur ses 74 ans, alors qu’il était toujours député de l'UDPS.