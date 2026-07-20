RDC : Le bilan de l’épidémie d’Ebola dépasse 900 morts

Le nombre de décès causés par l’actuelle épidémie de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo a dépassé 900, selon les dernières données publiées lundi par les autorités sanitaires du pays.
Les données du ministère de la Santé indiquent que le nombre de cas confirmés a atteint 2 344, dont 930 décès, alors que la transmission communautaire se poursuit.
Quelque 724 patients sont actuellement en isolement ou hospitalisés, tandis que 466 personnes se sont rétablies.
Le ministère a indiqué que le taux de létalité a augmenté pour atteindre 39,7 %, tandis que le taux de suivi des contacts s’élève à 85,8 %.
Depuis la déclaration de l’épidémie le 15 mai, le virus a touché cinq provinces : le Haut-Uele, l’Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et la Tshopo.
L’Ituri reste l’épicentre de l’épidémie, causée par la souche Bundibugyo du virus Ebola, avec une transmission toujours active.
Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) ont déclaré lundi que les équipes d’intervention en première ligne, les autorités sanitaires et les partenaires continuent de travailler ensemble afin de maîtriser l’épidémie.
Yap Boum, responsable de la préparation et de la réponse aux urgences à Africa CDC, a déclaré dans un message vidéo qu’il existe un espoir de voir « la courbe s’inverser dans quelques semaines ou quelques mois » grâce aux efforts conjoints du gouvernement et de ses partenaires.
Les données du ministère de la Santé indiquent que le nombre de cas confirmés a atteint 2 344, dont 930 décès, alors que la transmission communautaire se poursuit.
Quelque 724 patients sont actuellement en isolement ou hospitalisés, tandis que 466 personnes se sont rétablies.
Le ministère a indiqué que le taux de létalité a augmenté pour atteindre 39,7 %, tandis que le taux de suivi des contacts s’élève à 85,8 %.
Depuis la déclaration de l’épidémie le 15 mai, le virus a touché cinq provinces : le Haut-Uele, l’Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et la Tshopo.
L’Ituri reste l’épicentre de l’épidémie, causée par la souche Bundibugyo du virus Ebola, avec une transmission toujours active.
Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) ont déclaré lundi que les équipes d’intervention en première ligne, les autorités sanitaires et les partenaires continuent de travailler ensemble afin de maîtriser l’épidémie.
Yap Boum, responsable de la préparation et de la réponse aux urgences à Africa CDC, a déclaré dans un message vidéo qu’il existe un espoir de voir « la courbe s’inverser dans quelques semaines ou quelques mois » grâce aux efforts conjoints du gouvernement et de ses partenaires.
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