RDC: à Kisangani, des victimes d’affrontements en 2000 impliquant l’Ouganda mécontentes du processus d’indemnisation

En 2000, Kisangani, dans le nord-est de la RDC, était le théâtre d’affrontements meurtriers entre Rwandais et Ougandais. Ces deux armées d’occupation, qui avaient envahi l’Est de la RDC durant la deuxième guerre du Congo (1998-2003), se sont violemment battues pour le contrôle de Kisangani et ses ressources naturelles. Des combats intenses, qui ont fait plus de 1 000 victimes civiles, plusieurs centaines de blessées, et de nombreux dégâts dans la ville. En juin 2024, l’indemnisation de ces victimes a commencé. Mais, sur place, certaines d’entre elles dénoncent la gestion de ce Fonds pour la réparation et l’indemnisation des victimes des activités illicites de l’Ouganda (Frivao). Explications.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">