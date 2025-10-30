RDC: à Paris, une conférence de soutien à la paix dans la région des Grands Lacs

C’est d’abord une conférence à portée humanitaire et politique. Cette conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs, organisée ce jeudi 30 octobre à Paris s’inscrit dans la continuité de l’action diplomatique française. Paris veut mobiliser la communauté internationale face à une crise humanitaire parmi les plus graves au monde, mais aussi redonner du souffle aux médiations de Washington, de Doha et de l’Union africaine. Il y a d’abord eu, en septembre 2022, la rencontre entre Emmanuel Macron, Paul Kagame et Félix Tshisekedi à New York. Puis la résolution 2773, portée par la France, qui avait conduit le Conseil de sécurité à condamner l’avancée du M23 et à désigner la responsabilité du Rwanda.



Il faut déjà dire qu’aucun des processus en cours ne met vraiment en avant la composante humanitaire. Et pourtant, on parle ici d’une des crises les moins financées au monde. Au 15 octobre 2025, seulement 16% du plan de réponse humanitaire, évalué à 2,5 milliards de dollars, sont couverts. Les organisateurs veulent donc lever des fonds pour relever ce niveau de financement. On est très loin des 53% atteints en 2024, alors que plus de 21 millions de personnes ont besoin d’aide.



Sur le plan sanitaire, la situation est critique : les stocks de médicaments essentiels sont épuisés dans certaines zones de l’est, comme l'a expliqué à RFI le docteur Joseph Kakisingi, président du Conseil national des fora d’ONG humanitaires et de développement en RDC.



Environ cinquante pays et organisations internationales sont attendus à Paris. Les ONG espèrent un engagement fort. Environ 500 millions de dollars ont déjà été dépensés, mais les ONG veulent doubler ce montant, atteindre un milliard, et surtout s’assurer que l’argent soit bien utilisé.



Elles demandent aussi un meilleur accès humanitaire. Les contraintes administratives et sécuritaires sont trop lourdes, notamment dans l’est. Beaucoup d’acteurs humanitaires sont bloqués à la frontière à cause de taxes excessives ou de restrictions d’accès.



Toute la région des Grands Lacs concernée

Autre point important : il ne s’agit pas seulement de la crise humanitaire en RDC, mais bien de toute la région des Grands Lacs. Un deuxième segment, plus économique, est aussi prévu pendant cette conférence. Il ira au-delà des aspects humanitaires, avec un traitement des causes dites « profondes » à travers l’intégration économique régionale.



L’idée, c’est de ne pas se limiter aux opportunités minières, mais de regarder plus large et d’intégrer, en plus de la RDC et du Rwanda, les autres pays de la sous-région dans des projets et investissements communs.



Reste à savoir comment tout cela va s’organiser. On rappelle que Kinshasa a refusé de signer l’accord sur le cadre économique régional à Washington tant que la question sécuritaire ne sera pas résolue. Et justement, Paris veut profiter de cette conférence pour organiser une séquence sécuritaire, au niveau ministériel, afin de donner un coup de pouce aux processus de paix pilotés par Washington et Doha.