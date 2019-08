RDC: au moins un mort lors d'une manifestation dans la cité minière de Fungurume

C’est seulement vers 19h, heure locale, qu’un calme précaire est revenu dans la cité minière de Fungurume. La circulation a repris sur la route nationale n°39, où des centaines de véhicules, transportant principalement des minerais, sont restés bloqués durant toute la journée.



La manifestation des creuseurs artisanaux dans la cité de Fungurume est partie de deux quartiers dimanche matin. Le mouvement s'est amplifié le long de la journée. Les manifestants ont vandalisé quelques commissariats de la police et pillé certains biens au marché principal de la cité. Dans l’après-midi, des échauffourées les ont opposé aux forces de l’ordre.



L'armée, venue en renfort, a tiré plusieurs coup de feu. Selon Richard Muyej, le gouverneur de la province minière du Lualaba, le bilan provisoire est d’un mort, plusieurs blessés par balle et des actes de vandalisme. Il a accusé un député national élu du secteur de soulever les creuseurs contre la police.



Depuis plus d’une semaine, les policiers traquent des creuseurs artisanaux qui continuent d’exploiter illégalement les minerais sur les sites de l’entreprise Tenke Fungurume Mining, un des grands exploitants miniers dans la région.



Pour sa part, le député Kabikwa Mastaki indique que ce sont plutôt les arrestations de creuseurs et la saisie de leurs minerais qui ont suscité leur colère. Il y a plus de deux mois, une vaste opération de déguerpissement de ces creuseurs artisanaux sur des sites d'exploitants industriels avait été conduite par des militaires de l’armée congolaise.