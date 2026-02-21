Excellence universitaire : l’UCAD intègre le prestigieux classement mondial du Times Higher Education

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) poursuit sa progression sur la scène académique internationale. Déjà classée parmi les meilleures universités africaines dans plusieurs référentiels (UniRank, EduRank, Webometrics), l’institution franchit un nouveau cap en intégrant, pour la première fois le prestigieux classement mondial Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026.



L’UCAD rejoint ainsi l’un des trois classements mondiaux les plus reconnus, aux côtés de QS et du Shanghai Ranking. Publiés le 21 janvier 2026, ce classement positionne l'UCAD dans 06 disciplines : Médecine et santé, Ingénierie, Sciences de la vie, Sciences physiques et Sciences sociales, selon une publication de l’institution.



L’université souligne que ce résultat est le fruit d’un « système de gouvernance des données fondé sur une collaboration étroite entre la Direction des Études et des Statistiques (DES) et les différentes entités de l’université, notamment les Directions de l’Informatique et des Systèmes d’Information, de la Coopération, des Finances et de la Comptabilité. Il s’appuie également sur une campagne de collecte de données rigoureusement coordonnée avec l’ensemble des points focaux des établissements.



D’après l’UCAD, cette reconnaissance internationale renforcera sa visibilité auprès des partenaires techniques et financiers, attirera les meilleurs talents et permettra un suivi de sa progression selon les standards internationaux.



L’institution salue l’engagement de toute la communauté universitaire, enseignants-chercheurs, personnel administratif, technique et de service, ainsi que étudiants. L’UCAD affirme vouloir poursuivre sa dynamique de transformation afin de consolider son ascension vers l’excellence.