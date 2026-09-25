Interpellation de Reug-Reug : l’ANLS exprime sa « profonde consternation » et appelle au calme et à la retenue

L’Association nationale des lutteurs du Sénégal (ANLS) a exprimé sa « profonde consternation » à la suite de l’interpellation du lutteur Oumar Kane, dit Reug-Reug, sociétaire de l’écurie Thiaroye, par la Brigade de recherches de la Gendarmerie de Faidherbe.



Dans un communiqué signé par son président, Ibrahima Dione, dit Gris Bordeaux, l’association a fait part de son émotion et de son soutien à la famille de la lutte sénégalaise face à cette situation.



Au nom de l’ensemble des lutteurs du Sénégal, Gris Bordeaux a exprimé « notre vive émotion et nos sincères regrets face à cette situation qui interpelle toute la famille de la lutte ».



Le président de l’association rappelle que la lutte sénégalaise constitue une école de discipline, de respect et de citoyenneté.



« Chaque lutteur, au-delà de l’arène, est un modèle et un repère pour notre jeunesse », souligne-t-il dans le communiqué.



L’Association nationale des lutteurs indique prendre acte du fait que le dossier est désormais entre les mains de la Justice.



« Cette affaire est désormais entre les mains de la Justice de notre pays, en qui nous plaçons notre entière confiance », déclare l’association.



L’ANLS assure suivre avec attention l’évolution de la procédure, en lien avec les conseils du lutteur et les autorités compétentes.



Appel au calme et respect de la présomption d’innocence



Face à cette situation, l’association appelle l’ensemble des acteurs de la lutte, les supporters et les amateurs à faire preuve de calme, de retenue et de responsabilité.



Elle demande également que la « présomption d’innocence, principe cardinal de notre État de droit, soit strictement respectée ».



Par ailleurs, L’association réaffirme son soutien moral à la famille de Reug-Reug dans ces « moments difficiles », tout en restant fidèle à ses « principes de défense de l'éthique et de l'image de notre discipline ».



L’ANLS assure rester mobilisée et promet de tenir l’opinion informée de l’évolution du dossier, dans le respect du secret de l’instruction.