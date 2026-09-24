Éthiopie : L'armée affirme avoir tué 272 rebelles tigréens sur fond de reprise des combats en Amhara

Les affrontements se sont intensifiés entre l'armée fédérale éthiopienne et les combattants du Front populaire de libération du Tigré (TPLF) dans les régions d’Amhara et d’Afar. Alors que chaque camp se renvoie la responsabilité de cette escalade, le TPLF affirme être en « guerre ouverte » et tente d'avancer vers des axes stratégiques.



Dans un contexte de recrudescence des violences, l’armée éthiopienne a annoncé avoir éliminé 272 rebelles tigréens lors de combats survenus dans la région de l'Amhara. Sur le terrain, des violentes attaques ont été signalées près de la ville frontière de Yallo, où les forces tigréennes tentent de prendre le contrôle de territoires clés, ayant déjà conquis plusieurs localités selon des sources humanitaires et locales.



L'objectif stratégique des rebelles semble viser la coupure des voies d'approvisionnement majeures. Des affrontements sont notamment signalés aux alentours de la ville de Weldiya, un point de passage névralgique vers la capitale, Addis-Abeba, rappelant la tactique militaire employée lors du conflit de 2020-2022.



Face à cette détérioration sécuritaire, le président éthiopien Taye Atske Selassie Amde est intervenu à la tribune des Nations unies pour dénoncer l'action des « forces de destruction et de chaos » ainsi que les ingérences étrangères hostiles. Cette reprise des hostilités survient peu après la décision des États-Unis de lever les sanctions et l'embargo sur les armes qui visaient l’Éthiopie et l’Érythrée.

