RDC: décès des deux principaux responsables de la justice militaire dans un crash d'avion à Kenge

Les patrons de la justice militaire de la République démocratique du Congo (RDC) sont décédés ce vendredi 25 septembre 2026, avec dix autres passagers et le pilote, dans un crash d’avion à Kenge, dans la province du Kwango, proche de la capitale Kinshasa. Il s’agit des lieutenants-généraux Joseph Mutombo Katalay, premier président de la Haute Cour militaire, et Lucien-René Likulia, auditeur général ou procureur général de l’armée. C’est quasiment la tête de la justice militaire qui est décapitée par ce crash du petit Antonov affrété par les autorités. Les causes de l’accident ne sont pas encore connues.



En RDC, les deux généraux trois étoiles avaient prévu de faire un aller-retour entre Kinshasa et la ville de Kikwit. Accueillis par les autorités provinciales à leur arrivée, ils ont ensuite visité les nouveaux bâtiments de la Cour militaire et de l’auditorat dans cette province créée il y a tout juste onze ans.



On les voit d’ailleurs sur une photo de fin de mission prise à l’aéroport de Kikwit, 30 minutes avant l’accident. Selon nos informations tirées de sources officielles et locales, c’est à leur retour, aux environs de 14h, heure locale, que l’irréparable s’est produit.



Deux jeunes habitants témoignent d’un appareil qui, visiblement, avait des difficultés à tenir son cap dans le ciel de la ville de Kenge, chef-lieu de la province voisine du Kwango. L’appareil aurait cherché où se poser dans une ville dépourvue de piste. Il s’est finalement écrasé dans une savane herbeuse qui s’est avérée être une concession privée et inoccupée.



Sur des images qui ont circulé sur Internet, on voit le corps du pilote étendu près de l’avion en flammes. C’est le seul qui n’a pas été calciné. Le Bureau permanent d’enquêtes, d’accidents et d’incidents d’aviation a annoncé avoir dépêché une équipe sur place.