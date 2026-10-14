RDC: des archives météo révèlent que le bassin du Congo se réchauffait déjà dans les années 1960

Le bassin du Congo se réchauffait déjà fortement dans les années 1960. C'est ce que révèle une étude publiée lundi 12 octobre 2026 dans la revue scientifique Earth System Dynamics. Une étude qui s'appuie sur un jeu de données météorologiques inédit : des notes manuscrites, parfois vieilles de plus de 60 ans, retrouvées et numérisées, qui viennent combler une lacune dans les connaissances sur l'histoire climatique de la région.

RFI

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