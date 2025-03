RDC: des discussions avec les États-Unis sur un accord minier

Félix Tshisekedi évoque un partenariat « gagnant-gagnant » et de mettre en avant l’accord minier revu avec la Chine l’année dernière. L’objectif, c’est la création d’une chaine de valeur ajoutée avec la transformation des minerais ici en RDC. Le président congolais dit ne pas vouloir brader les ressources de son pays. Et d’ajouter : « Ce ne sont pas des accords à la va-vite pour, comme je l’ai entendu, sauver le régime ».



Le président congolais explique aussi que ces discussions ont commencé en 2019, déjà avec l’administration Trump, mais l’arrivée du Covid-19 avait suspendu ces négociations. Toujours selon le président, le dossier avait été remis sur la table avec l’administration Biden et « reprennent de plus belle » avec le retour de Donald Trump.



Des ressources importantes pour les Américains

Ces ressources minières sont importantes pour les Américains détaille sur Fox News, Félix Tshisekedi. Les entreprises de la Silicon Valley savent de quoi je parle, déclare-t-il. Une référence bien sûr à ces minerais dits du futur utilisés dans les nouvelles technologies : coltan, cobalt et lithium notamment.



Pas plus de détail sur une éventuelle contrepartie. Le président évoque des moyens de pression ou des sanctions que les États-Unis peuvent faire peser sur le Rwanda. Est-ce que cette aide pourrait aller jusqu’à un soutien militaire sur le terrain ? « Toutes les options qui amènent vers la paix sont possibles », confie une source à la présidence.