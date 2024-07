RDC: des dizaines de milliers de déplacés après la progression des rebelles dans le Nord-Kivu

En RDC, la ligne de front entre le M23, soutenu par le Rwanda, et l’armée congolaise - appuyée par les groupes armés locaux - se trouve désormais à une vingtaine de kilomètres plus au nord, entre les villages de Kasehe et Matembe, selon plusieurs sources. Les rebelles semblent vouloir remonter cet axe routier qui mène vers l’importante ville commerciale de Butembo, au nord de la province. Cette progression provoque des dizaines de milliers de déplacés.



La commune de Lubero qui se trouve sur cet axe routier a vu sa population doubler en quelques jours, avec un afflux de civils fuyant l’avancée des rebelles. La population est inquiète, confie un membre de la société civile. Les déplacés campent sous des bâches dans Lubero centre et quémandent de quoi manger auprès des habitants de la ville. Il n’y a ni ONG ni d’assistance, déplore-t-il.



Il craint également les pillages. À Kanyabayongo, les rebelles sont accusés d’avoir pillé le centre de santé, emportant médicaments, matériels informatiques et matelas.