RDC: l’AFC/M23 annonce qu’elle va se retirer de Walikale-Centre

Des détonations ont été signalées pendant une grande partie de la journée à Walikale-Centre, selon plusieurs habitants joints ce samedi. Dans cette atmosphère tendue, de nombreux habitants sont restés cloîtrés chez eux. Ceux qui ont osé sortir en début de soirée affirment avoir vu des combattants circuler dans les rues.



Jusqu’à ce soir, des éléments de l’AFC/M23 étaient encore visibles dans certains quartiers.



L’armée congolaise a de nouveau fait voler son aviation au-dessus de la cité ce matin. Des sources locales indiquent que l’aérodrome semblait être la cible. Et les groupes armés locaux qui soutiennent les FARDC, les wazalendo, sont signalés à environ dix kilomètres de Walikale-Centre.



Malgré ces tensions, l’AFC/M23 affirme se retirer pour donner une chance aux pourparlers de paix. Mais du côté des forces armées congolaises, on doute de cette déclaration. Des sources militaires affirment que les rebelles n’ont pas l’intention de quitter la zone, et soupçonnent une manœuvre visant à préparer une avancée vers Kisangani, située à environ 400 kilomètres.