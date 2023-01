RDC: l'ONU découvre près de 50 dépouilles dans des fosses communes en Ituri

Le bras de fer entre un syndicat d'anciens mineurs nigériens et d'une filiale d'Orano, ex-Areva, géant français de l'Uranium. La procédure judiciaire qui les oppose a débuté ce matin. Les anciens mineurs qui ont travaillé plusieurs années au contact de l’uranium accusent l’entreprise de ne pas avoir respecté ses engagements, lors de sa fermeture en 2021 notamment concernant leur suivi médical. Les précisions à Niamey d'Harold Girard

Un phénomène devient inquiétant sur les plages d'Afrique du Sud. La population assiste à des attaques de phoques, plusieurs touristes ont été blessés. Le réchauffement climatique est peut-être responsable de cette hyper agressivité. Reportage de nos correspondants Caroline Dumay, Stephen Carstens et Nadine Theron.

En bateau à moteur, en barque ou en embarcation traditionnelle faite en papyrus: de nombreux fidèles convergent au milieu du lac Ziway, dans le centre de l'Ethiopie, pour les célébrations de "Timkat", l'Epiphanie orthodoxe. A Batu, ville située à 170 km au sud de la capitale Addis Abeba, le lac est le cœur des cérémonies de la plus grande fête religieuse éthiopienne, qui commémore le baptême du Christ. Elles ont rassemblé plusieurs milliers de personnes.