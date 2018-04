RDC: la Majorité présidentielle réaffirme son soutien à Joseph Kabila

En RDC, la Majorité présidentielle s’est réjouie du comportement des dirigeants de l’UDPS au cours du meeting organisé mardi 24 avril à Kinshasa. Alain André Atundu, son porte-parole, a ainsi salué l’accord intervenu samedi entre le gouvernement, l’UDPS, et la famille politique de feu Etienne Tshisekedi dans le cadre de la décrispation politique et d’apaisement social. A la même occasion, la Majorité présidentielle a rassuré qu’elle sera présente dans la course pour les élections à tous les niveaux, y compris la présidentielle.